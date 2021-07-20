Финляндия откроется для вакцинированных украинцев: Названа дата

Рikabu

Страна среди других признает вакцинацию Covishield, CoronoVac и BIBP/Sinopharm, которые используются в Украине

Финляндия разрешит въезд для полностью вакцинированных граждан Украины с 26 июля. Об этом объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. Детальные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИДа (спойлер: индийские и китайские там есть)", - отметил министр.

Примечательно, на сайте Института национального здоровья Финляндии указано, что кроме признанных в ЕС вакцин также признаются вакцины Covishield, CoronoVac и BIBP/Sinopharm, которые используются в Украине.

Полный курс вакцинации должен быть завершен минимум за 14 дней до въезда в Финляндию.

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К слову, ранее Латвия, Лтива и Эстония также открыли границы для украинских граждан для всех типов путешествий, в том числе с целью туризма.