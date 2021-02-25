Финляндия идет на трехнедельный локдаун

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Школы, гимназии и профучилища перейдут на дистанционное обучение

Правительство Финляндии решило ввести трехнедельный локдаун с 8 марта, в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране. Об этом пишет Yle.

В частности, с 8 по 28 марта свою работу в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией прекратят рестораны и бары.

В то же время школы, гимназии и профучилища перейдут на дистанционное обучение.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", - сказала премьер-министр Санна Марин.

В то же время она пояснила, что даже по истечении этого срока, некоторые ограничения будут сохраняться. Также правительство не планирует вводить комендантский час.

По словам премьера, рост количества больных на коронавирус началось после Рождества. Дело осложняет то, что примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются британским штаммом коронавирус.

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Напомним, ранее министр здоровья Польши Адам Недзельский сообщил, что в связи с третьей волной пандемии коронавируса приближающийся вернутся некоторые из ограничений. Новые правила начнут действовать с субботы, 27 февраля.