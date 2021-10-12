Фиджи намерен открыться для полностью вакцинированных туристов с 1 декабря

Также туристы будут обязаны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты и сдавать дополнительный тест через 48 часов с момента прибытия

Республика Фиджи планирует открыть свои границы для полностью вакцинированных туристов с 1 декабря. Об этом сообщает Travel+Leisure .

Как отмечается, помимо документов, подтверждающих прививку против коронавируса, туристы будут обязаны предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста. Также, необходимо будет сдавать дополнительный тест через 48 часов с момента прибытия в страну.

Несовершеннолетние также смогут въезжать в страну вместе со взрослыми, которые прошли полный курс вакцинирования.

Новости по теме: Австралия может открыться для иностранных туристов к Рождеству

Ранее сообщалось, что комитет Таиланда по борьбе с болезнями намерен сократить срок самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 туристов. Сроки будут отличаться в зависимости от того, каким способом путешественники будут прибывать в страну.