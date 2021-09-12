ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября

В нем на 16 страницах содержится пересказ разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии

Федеральное бюро расследований США опубликовало первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по террористическим атакам 11 сентября 2001 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как известно, материал датирован 4 апреля 2016 года, в нем на 16 страницах содержится пересказ разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе относительно его контактов с лицами, которые оказывали логистическую поддержку похитителям пассажирских лайнеров. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.

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Напомним, вчера мир вспоминал трагические события 11 сентября 2001 года, когда в США был совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. Эти события - это серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.