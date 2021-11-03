Facebook запускает новую функцию: Как будет действовать система подписок

Она поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple

Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook, который поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple. Об этом говорилось на Facebook-странице Марка Цукерберга.

Как сообщается, функция получила название "Подписки поклонников" и дает разрешение каждому желающему оформить подписку на автора контента.

Так, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется – автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. При этом, Apple, со своей стороны, берет 30% комиссии.

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Напомним, что ранее американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне она называется Meta.

Кроме того, платформа Facebook прекратит использование технологии распознавания лиц на фото и видео пользователей из соображений конфиденциальности.

По словам Цукерберга, им нужно взвесить все преимущества, а также растущие опасения по поводу этой технологии.

А в Узбекистане государственный регулятор ограничил доступ к мессенджеру Telegram и социальным сетям Facebook, Instagram, "Одноклассники" и YouTube.

Такое решение было принято из-за того, что вышеперечисленные социальные сети "хранят и обрабатывают персональные данные узбекистанцев за пределами Узбекистана".