Facebook ввела обновления для Messenger и Instagram: Что изменилось
Отныне в приложениях можно будет создавать групповые беседы
Компания Facebook ввела обновления для Messenger и Instagram, что позволит создавать групповые беседы в приложениях. Об этом сообщил The Verge.
Как заявила Facebook, возможность создавать групповые беседы является огромным шагом вперед в амбициях компании.
Сейчас обновления уже испытали 70% пользователей Messenger и Instagram.
Так, теперь в групповых беседах можно создавать опросы на любые темы. Компания добавила в Messenger индикатор, который отображает количество людей, которые одновременно набирают сообщение.
Однако, пока неизвестно, появится ли этот индикатор в платформе фотоблога.
Также появилась возможность использовать функцию Facebook Watch Together, чтобы просматривать свою ленту Instagram вместе с друзьями.
Напомним, что ранее компания Facebook запустила систему оповещения, что помогает находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert.
В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где ее видели в последний раз (инструмент определит ваше местонахождение).
А Украина является 25-й страной в мире, в которой Facebook запустил функцию AMBER Alert.