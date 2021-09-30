Facebook ввела обновления для Messenger и Instagram: Что изменилось

The Verge

Отныне в приложениях можно будет создавать групповые беседы

Компания Facebook ввела обновления для Messenger и Instagram, что позволит создавать групповые беседы в приложениях. Об этом сообщил The Verge.

Как заявила Facebook, возможность создавать групповые беседы является огромным шагом вперед в амбициях компании.

Сейчас обновления уже испытали 70% пользователей Messenger и Instagram.

Так, теперь в групповых беседах можно создавать опросы на любые темы. Компания добавила в Messenger индикатор, который отображает количество людей, которые одновременно набирают сообщение.

Однако, пока неизвестно, появится ли этот индикатор в платформе фотоблога.

Также появилась возможность использовать функцию Facebook Watch Together, чтобы просматривать свою ленту Instagram вместе с друзьями.

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Напомним, что ранее компания Facebook запустила систему оповещения, что помогает находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert.

В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где ее видели в последний раз (инструмент определит ваше местонахождение).

А Украина является 25-й страной в мире, в которой Facebook запустил функцию AMBER Alert.