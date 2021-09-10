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Facebook в сотрудничестве с брендом Ray-Ban выпустили "умные" очки Ray-Ban Stories

Очки Ray-Ban Stories Facebook

Стоимость линейки "умных" очков Ray-Ban Stories будет начинаться с 299 долларов

Facebook в сотрудничестве с известным брендом Ray-Ban выпустили "умные" очки под названием Ray-Ban Stories. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что владельцы таких очков смогут слушать музыку, принимать звонки, делать фотографии, короткие видеоролики, а также делиться ими через сервисы Facebook с помощью вспомогательного приложения.

Подчеркивается, что стоимость линейки "умных" очков Ray-Ban Stories будет начинаться с 299 долларов.

Очки Ray-Ban Stories Facebook

Как известно, гигант социальных сетей Facebook большую часть дохода получает от рекламы.

В частности компания вложила значительные средства в разработку оборудования виртуальной и дополненной реальности, такого как гарнитура Oculus VR, и работает над технологиями браслетов для поддержания очков дополненной реальности.

По словам главного научного сотрудника Facebook, в прошлом году компании оставалось пять-десять лет до того, как вывести на рынок "настоящие" очки AR, которые будут накладывать виртуальные объекты на реальный мир.

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Напомним, ранее мы писали, что осенью ожидается три презентации компании Apple - в сентябре, октябре и ноябре. По инсайдерской информации, в сентябре выйдет новый смартфон, умные часы и беспроводная гарнитура.

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