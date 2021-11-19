Facebook позволит пользователям регулировать количество постов и их темы в ленте
Сейчас тестирование запущено в США, но в ближайшие недели функция появится у всех пользователей
Компания "Meta" тестирует в своей соцсети "Facebook" функцию управления выдачей контента, которая позволит пользователям регулировать количество постов и их темы в ленте. Об этом сообщает сайт "Meta".
Отмечается, что регулирование появится в разделе "Настройка ленты новостей".
В настройках также будут представлены три новых пункта - друзья и семья, группы, а также страницы и публичные лица.
Подчеркивается, что в каждом пункте пользователь сможет выбрать частоту отображения в ленте определенного контента, ограничивать количество постов и выбирать их темы.
Сейчас тестирование запущено в США, но в ближайшие недели функция появится у всех пользователей.
Напомним, ранее мы писали, что компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook, который поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple. Функция получила название "Подписки поклонников" и дает разрешение каждому желающему оформить подписку на автора контента.