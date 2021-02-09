Facebook и Instagram будут удалять посты об опасности вакцин от коронавирус
Таким образом планируют избежать дезинформации
Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять любую информацию об опасности или угрозе здоровью от вакцины против коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня мы расширяем наши усилия по устранению ложных заявлений в Facebook и Instagram относительно вакцин против COVID-19, COVID-19 и вакцин в целом во время пандемии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, таким образом компания расширила перечень запретов, которые уже и так действовали за время коронавирусной пандемии в мире.
"Мы расширяем перечень ложных заявлений, которые будем изымать, включая дополнительные опровергнутые утверждения относительно коронавируса и вакцин. Сюда входят такие требования, как:
- COVID-19 создан человеком или изготовлен;
- вакцины не эффективны для предотвращения болезни, от которой они предназначены;
- заболеть болезнью безопаснее, чем получить вакцину;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм", - сообщили в Facebook.
При этом добавляется, что соответствующее решение было принято после консультаций с ведущими организациями здравоохранения и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В компании убеждены, что таким образом смогут избежать дезинформации относительно COVID-19 и вакцинации.
Кроме этого, посты, которые будут оценены как "ложные" будут изыматься, а пользователей социальных сетей, которые будут размещать и распространять их, будут удалять.
Ранее сообщалось, что Facebook представил функцию исчезающих сообщений в Messenger и Instagram. Это нужно для более непринужденного общения.