Facebook и Instagram будут удалять посты об опасности вакцин от коронавирус

Фото из открытых источников

Таким образом планируют избежать дезинформации

Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять любую информацию об опасности или угрозе здоровью от вакцины против коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня мы расширяем наши усилия по устранению ложных заявлений в Facebook и Instagram относительно вакцин против COVID-19, COVID-19 и вакцин в целом во время пандемии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом компания расширила перечень запретов, которые уже и так действовали за время коронавирусной пандемии в мире.

"Мы расширяем перечень ложных заявлений, которые будем изымать, включая дополнительные опровергнутые утверждения относительно коронавируса и вакцин. Сюда входят такие требования, как:

COVID-19 создан человеком или изготовлен;

вакцины не эффективны для предотвращения болезни, от которой они предназначены;

заболеть болезнью безопаснее, чем получить вакцину;

вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм", - сообщили в Facebook.

При этом добавляется, что соответствующее решение было принято после консультаций с ведущими организациями здравоохранения и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В компании убеждены, что таким образом смогут избежать дезинформации относительно COVID-19 и вакцинации.

Кроме этого, посты, которые будут оценены как "ложные" будут изыматься, а пользователей социальных сетей, которые будут размещать и распространять их, будут удалять.

Новости по теме: Facebook удалил десятки аккаунтов, связанных с Порошенко

Ранее сообщалось, что Facebook представил функцию исчезающих сообщений в Messenger и Instagram. Это нужно для более непринужденного общения.