live
Новости » Мир Читати новину українською

Facebook и Instagram будут удалять посты об опасности вакцин от коронавирус

Фото из открытых источников

Таким образом планируют избежать дезинформации

Социальные сети Facebook и Instagram будут удалять любую информацию об опасности или угрозе здоровью от вакцины против коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня мы расширяем наши усилия по устранению ложных заявлений в Facebook и Instagram относительно вакцин против COVID-19, COVID-19 и вакцин в целом во время пандемии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом компания расширила перечень запретов, которые уже и так действовали за время коронавирусной пандемии в мире.

"Мы расширяем перечень ложных заявлений, которые будем изымать, включая дополнительные опровергнутые утверждения относительно коронавируса и вакцин. Сюда входят такие требования, как:

  • COVID-19 создан человеком или изготовлен;
  • вакцины не эффективны для предотвращения болезни, от которой они предназначены;
  • заболеть болезнью безопаснее, чем получить вакцину;
  • вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм", - сообщили в Facebook.

При этом добавляется, что соответствующее решение было принято после консультаций с ведущими организациями здравоохранения и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В компании убеждены, что таким образом смогут избежать дезинформации относительно COVID-19 и вакцинации.

Кроме этого, посты, которые будут оценены как "ложные" будут изыматься, а пользователей социальных сетей, которые будут размещать и распространять их, будут удалять.

Новости по теме: Facebook удалил десятки аккаунтов, связанных с Порошенко

Ранее сообщалось, что Facebook представил функцию исчезающих сообщений в Messenger и Instagram. Это нужно для более непринужденного общения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Польша и Швеция также выслали двух российских дипломатов Россия высылает албанского дипломата Twitter дал "официальный" статус российскому МИД в оккупированном Крыму Посол Украины возмутился из-за заявления президента Германии о нацистской оккупации во Второй мировой

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Свобода без слова: Блокировка каналов. Последствия непогоды в Украине | #Новости | 09.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,