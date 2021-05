Евровидение-2021: В Роттердаме определились с победителями второго полуфинала

Представители Исландии не выступали вживую

В четверг, 20 мая, в Роттердаме состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Как отмечается, за место в финале боролись представители 17 стран, но только десяти из них удалось пройти дальше.

Таким образом, в большом финале в субботу, 22 мая, выступят представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Следует заметить, что нынешний конкурс проходит в условиях карантина. В частности не все участники второго полуфинала смогли выступить вживую. Так выступление представителей Исландии, группы Daði og Gagnamagnið показали в записи, ведь один из участников, Йохан Сигурдур Йоханнссон, ранее получил положительный тест на COVID-19.

Коллектив решил без него не выступать, но это не повлияло на шансы победить. По прогнозам букмекеров, Daði og Gagnamagnið является один из лидеров конкурса.

Также в финал Евровидения-2021 прошли:

San Marino / Senhit - Adrenalina

Greece / Stefania - Last Dance

Moldova / Natalia Gordienko - SUGAR

Serbia / Hurricane - Loco Loco

Albania / Anxhela Peristeri - Karma

Portugal / The Black Mamba - Love Is On My Side

Bulgaria / Victoria - Growing Up is Getting Old Finland / Blind Channel - Dark Side

Switzerland / Gjon's Tears - Tout l'Univers

Напомним, ранее украинская группа Go_A с песней "Шум" вышла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2021.