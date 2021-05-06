Евровидение-2021: Украина резко поднялась в рейтинге букмекеров

Группа Go_A Фото из открытых источников

В этом году Украина имеет все шансы победить или попасть в список лидеров

Обновленные рейтинги букмекеров свидетельствуют о высоких шансах украинской группы Go_A победить в песенном конкурсе "Евровидение-2021". Об этом сообщает Eurovision World.

Как отмечается, сейчас представители Украины находятся на 16 позиции среди 39 участников. Следует заметить, что шансы Go_A значительно улучшились, ведь ранее букмекеры прогнозировали украинцам максимально 19 место.

Нынешним фаворитом считают представительницу Мальты Destiny с песней "Je Me Casse". На второе место может попасть француженка Барбара Прави с песней "Voilà", а на третье - швейцарский певец косоварско-албанского происхождения Gjon's Tears с песней "Tout l'Univers".

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Следует заметить, что клип на песню "Шум", с которой выступит группа Go_A, попал в топ-10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения.

Во время составления рейтинга организаторы совмещают просмотры видео с выступлениями на конкурсе прошлых лет и клипов участников, чтобы выяснить, какие песни просматривали больше всего. Украинцы стали одними из пяти наиболее популярных участников конкурса за всю историю Евровидения.

Напомним, ранее представитель Украины на Евровидении-2021 группа Go_A попала в скандал из-за видеоклипа на свою песню "Шум", где была использована краснокнижная птица вида курганник степной.