Евровидение-2021 пройдет вживую и со зрителями

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Но организаторы уменьшили количество человек в делегациях

В этом году песенный конкурс "Евровидение" в Нидерландах будет происходить в офлайн-режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Eurovision Ukraine.

"Евровидение-2021 пройдет по сценарию "В". Такое решение приняли Европейский радиовещательный союз (EBU) совместно с голландскими телерадиокомпаниями и организаторами конкурса NPO, NOS и AVROTROS", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такой вариант проведения конкурса все же предусматривает определенные ограничения.

"Согласно сценарию "B", количество людей в каждой делегации уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Также численность журналистов, которые смогут посетить событие, будет ограничена до 500 человек. Однако еще 1000 представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре", - отметили в украинском представительстве.

"Дух и традиция "Евровидения" заключается в объединении Европы на одной сцене, и мы все еще твердо настроены достичь этого в Роттердаме в мае. Мы движемся вперед с нашими планами создать безопасный конкурс песни "Евровидение", где все артисты будут выступать вживую. Но здоровье и безопасность всех, кто участвует в конкурсе - являются нашим главным приоритетом", - отметил исполнительный руководитель "Евровидения" Мартин Остердал.

При этом добавляется, что также сейчас решается, смогут ли зрители присутствовать на репетициях.

Кроме этого, участникам "Евровидения" рекомендуют за 5 дней до вылета в Нидерланды остаться на самоизоляции, а также не позднее, чем за 72 часа до полета сдать ПЦР-тест на коронавирус. По прибытии в страну делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в Ahoy Arena на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой. Всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении.

"Наша цель четкая: предотвратить передачу вируса во время события. В случае, когда у кого-то обнаружат положительный результат теста на COVID-19, вступит в силу наш протокол изоляции. Если участник не сможет выступить в прямом эфире, будет использована резервная запись", - пояснил исполнительный продюсер шоу Ситсе Баккер.

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Ранее сообщалось, что Украину в этом году на "Евровидении" будет представлять группа "Go_A" с песней, которая называется "Шум". Впервые в истории конкурса композицию, с которой музыканты поедут на конкурс, выбирали тайно.