Евросоюз заморозил инвестиционную помощь Беларуси на 3 млрд евро

Урсула фон дер Ляйен Фото из открытых источников

Также рассматривается возможность введения новых санкций

Европейская комиссия заморозила инвестиционный пакет ЕС для Беларуси на три миллиарда евро до того времени, пока "страна не станет демократической". Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем давить на режим, пока он наконец не будет уважать свободу СМИ, свободу прессы и свободу мнений", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед заседанием лидеров ЕС в Брюсселе.

Как отмечается, руководство Евросоюза также будет рассматривать возможность введения новых санкций против Беларуси.

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По словам председателя Еврокомиссии, такие санкции могут быть направлены на лиц, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair, на предприятия и субъекты хозяйствования, которые финансируют руководство страны и белорусский авиационный сектор.

Напомним, накануне белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

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Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

Сегодня президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.