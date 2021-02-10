Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

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В ЕС надеются на начало вакцинации в Украине в этом месяце

Европейский Союз разрешил Польше перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает "Интерфакс".

По словам еврочиновника, заключены договоры о поставках позволяют перепродавать препараты без всякой выгоды, а Еврокомиссия помогает Украине договариваться с поставщиками вакцин.

В частности, речь идет о поставках препарата через Польшу в рамках европейского гражданского механизма защиты. В то же время в ЕС ожидают начало вакцинации в Украине уже в этом месяце.

При этом Домбровскис заявил об обеспокоенности влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовность помочь в борьбе с ней и скептицизмом.

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Напомним, недавно Украина получила официальное подтверждение поставка 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компаний AstraZeneca и Novavax. Ожидается, что первые партии начнут поступать в феврале.