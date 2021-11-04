Евросоюз призвал стороны конфликта немедленного прекратить огонь в Эфиопии

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ЕС настаивает на проведении мирных переговоров

Европейский Союз призвал стороны конфликта в Эфиопии к немедленному прекращению огня и началу политических переговоров без предварительных условий, чтобы остановить фрагментацию страны и беспрецедентные страдания мирного населения. Об этом говорилось на сайте Европейского Совета.

"После года боевых действий, конфликт в северной Эфиопии все ухудшился и расширился, он вызвал разрушительный гуманитарный кризис, подрывает территориальное единство и стабильность страны, имеет негативное влияние на ситуацию во всем регионе... ЕС еще раз подчеркивает, что не существует военного решения, и призывает все стороны конфликта немедленно выполнить условия прекращения огня и вступить в политические переговоры без каких-либо предварительных условий, продемонстрировать ответственность и политическое лидерство", – говорится в сообщении.

В то же время ЕС повторно призвал Эритрею полностью и немедленного вывести с территории Эфиопии войска.

Кроме этого, Евросоюз особенно обеспокоен эскалацией боевых действий в регионе Амхара, наступлением со стороны TPLF (Народный фронт освобождения Тиграя) и Освободительной армии Оромо (OLA), а также воздушными бомбардировками эфиопскими ВВС в регионе Мекелле.

"В результате насилия почти 3 миллиона человек в регионе Тиграй были вынуждены покинуть дома, а еще более 5 миллионов нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. В соседних регионах Афар и Амхара еще нуждаются в поддержке 1,5 миллиона человек", – подчеркнул представитель ЕС.

При этом, Евросоюз подчеркивает необходимость обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к этим регионам гуманитарных организаций для доставки гуманитарной помощи, чтобы избежать масштабного голода.

Также известно, что ЕС приветствовал совместный доклад OHCHR (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, – ред.) и Комиссии Эфиопии по правам человека от 3 ноября, где зафиксированы факты этнического насилия, пыток, жестокого обращения с гражданскими и захваченными членами военизированных групп, сексуальное и гендерное насилие, включая изнасилования, хищения собственности, разрушение объектов инфраструктуры и религиозных объектов, массовые нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

По словам Высокого представителя Союза, все-таки действия должны быть немедленно прекращены, а виновные в военных преступлениях и в преступлениях против человечества должны предстать перед независимым и прозрачным расследованием.

Отмечается, что ЕС приветствовал усилия Африканского Союза, который предлагает сторонам посредничество в переговорах с обновления мира, и подчеркнул важность внутреннего инклюзивного диалога под предлогом самой Эфиопии, для поиска выхода из кризиса и к консолидации общества на основе Конституции страны.

Как сообщалось ранее, повстанцы из северного региона Эфиопии Тиграй взяли под контроль старинный город Лалибела, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в соседнем регионе Амхара.