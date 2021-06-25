Евросоюз поддержал продление "крымских" санкций против России

Санкции продлевают еще на полгода

Лидеры Европейского Союза поддержали продление санкций против Российской Федерации из-за оккупации Крыма и поддержки незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Санкции продлевают еще на полгода. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Он отметил, что решение было принято на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с Россией.

"Вчера вечером лидеры ЕС дали "зеленый свет" продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой НВФ на востоке Украины", - сообщил журналист.

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Напомним, 21 июня Совет ЕС продлил санкции против России, введенные в ответ на незаконную оккупацию Крыма. Ограничения будут действовать до 23 июня 2022 года.