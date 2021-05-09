live
Новости » Мир Читати новину українською

Евросоюз отказался продлевать контракт на поставку AstraZeneca с июня

Вакцина AstraZeneca AFP

В Еврокомиссии обвиняют AstraZeneca в том, что она не выполнила свои обязательства по поставкам вакцин

В Европейском союзе, который собирается подать в суд на AstraZeneca, не будут продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцины против коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по внутренней торговле Тьерри Бретон, передает "Le Figaro".

"После июня мы не обновляли заказ. Посмотрим, что произойдет", - сказал Бретон в воскресенье.

В Еврокомиссии обвиняют AstraZeneca в том, что она не выполнила свои обязательства по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

Кроме того, AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 миллионов вместо 180 миллионов.

В Еврокомиссии проинформировали послов ЕС, что требуют доставки не менее 90 миллионов доз в течение этого квартала.

Новости по теме: Во Вьетнаме заявили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca

По данным СМИ, с 1 по 22 апреля было доставлено всего 4 млн доз. 

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз в следующем году не будет продлевать контракты на закупку вакцины от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, которая падает на Землю Визит Блинкена в Украину показал, что США намерены действовать на международной арене не по законам, а по понятиям Генсек ООН приветствует отказ США от защиты интеллектуальной собственности на COVID-вакцины В США допустили заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшие недели

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |