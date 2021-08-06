Евросоюз может запретить въезд на свою территорию гражданам США: В чем причина

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Из перечня могут исключить США по принципу взаимности

Евросоюз на следующей неделе пересмотрит список стран, из которых разрешен въезд на территорию объединения. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил источник издания, в настоящее время в список ЕС входят два десятка стран, в том числе США, Япония и Австралия, которые считаются безопасными в условиях пандемии коронавируса.

Однако, отметил собеседник агентства, на следующей неделе ЕС может изменить решение относительно США.

"Многие представители стран-членов ЕС и Евросоюза говорили с нашими американскими коллегами о планах открытия страны для посетителей из стран ЕС, в частности, после того, как Европа разрешила гражданам США путешествовать", - уточнил он.

По его словам, если США в ближайшие недели не снимут запрет на въезд для туристов из ЕС, то и американским путешественникам могут запретить приезжать в Европу из-за пандемии.

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Ранее сообщалось, что с 1 августа в Германии начали действовать более жесткие условия для въезда граждан на территорию страны.