Евросоюз готовится к новым санкциям против Беларуси, - МИД Литвы

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По словам министра, Литва, Латвия и Эстония могут ввести собственные отдельные санкции

Сейчас в Европейском союзе идет подготовка четвертого пакета санкций против режима в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

По словам министра, Литва, Латвия и Эстония могут ввести собственные отдельные санкции против сторонников режима Александра Лукашенко.

"Четвертый пакет санкций против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет складываться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

В то же время он подчеркнул, что списки лиц, которые подпадут под новые санкции будут направлены в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

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Напомним, недавно Европейский Союз одобрил третий пакет санкций против режима Александра Лукашенко. В начале 2021 года в ЕС планируют обсудить введение еще одного пакета ограничений.