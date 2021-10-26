Евросоюз готов оказать Молдове всяческую помощь в преодолении газового кризиса

Фото из открытых источников

Данный вопрос будет обсуждаться во время Совета ассоциации ЕС-Молдова

Евросоюз готов предоставить правительству Молдовы всю возможную техническую и финансовую помощь в преодолении энергетического кризиса и в определении возможностей для диверсификации энергоснабжения. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на брифинг представителя ЕС Питера Стано.

"Мы очень серьезно рассматриваем такую ситуацию. Евросоюз глубоко предан развитию отношений с Молдовой и ее приближению к Европейскому Союзу. Безусловно, мы приняли во внимание заявление "Газпрома" по этому вопросу. Мы продолжаем стоять рядом с Молдовой, и готовы оказать ей всю возможную техническую и финансовую поддержку, чтобы помочь преодолеть текущий кризис и идентифицировать альтернативы для диверсификации поставок энергии для Молдовы", - отметил он.

А в ответ на уточняющий вопрос журналистов, входила ли европейская сторона в контакт с российской стороной, Стано подчеркнул: с точки зрения международной политики технические вопросы, в том числе в отношениях с "Газпромом", должна решать Молдова. В свою очередь, ЕС готов помочь стране в поиске решения.

Новости по теме: Украина бесплатно выделит Молдове определенные объемы газа

"Я могу объявить, что в четверг состоится встреча высокого уровня - Совет ассоциации ЕС-Молдова, - так что эта проблема будет обсуждена в ходе этой и сопутствующих встреч. Это будет еще одна возможность, чтобы выразить нашу поддержку, и определить более конкретные пути, которыми эта помощь будет предоставляться", - отметил спикер.

Новости по теме: "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию

Как сообщалось ранее, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности из-за кризиса в газовом секторе.

Таким образом, правительство страны подготовило альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.