Европол арестовал 150 продавцов нелегальных товаров в даркнете

Большинство проживало в Германии

В рамках большого расследования Европола по всему миру арестовали 150 подозреваемых в торговле нелегальными товарами через Интернет. Операция была направлена на продавцов, работавших на сайте DarkMarket, который был закрыт полицией в январе этого года. Об этом сообщает Deutsche Welle .

Немецкие прокуроры заявили, что DarkMarket стал известен в ходе Большого расследования в отношении веб-хостинга Cyberbunker, расположенного в бывшем бункере НАТО на юго-западе Германии.

Подчеркивается, что с тех пор следователи работали над разоблачением лиц, которые продавали незаконные товары на этом сайте.

В результате полицейских рейдов, которые проводились в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США, были арестованы "особо ценные цели".

Отмечается, что многие из арестованных проживали в Германии.

Как известно, рынки даркнета позволяют наркоторговцам продавать и отправлять свои товары в условиях мнимой безопасности.

Ранее следователям удавалось уничтожать операторов таких сайтов, однако поймать продавцов оказалось сложнее.

Правоохранители конфисковали 26,7 млн евро наличными и виртуальными валютами, а также 45 единиц оружия и 234 килограмма наркотиков, включая 25 тысяч таблеток экстази.

Новости по теме: В Германии блокировали одну из крупнейших платформ детской порнографии в даркнете

Напомним, ранее мы писали, что в даркнете All World Cards-группа российских хакеров, выставила на всеобщее обозрение данные более одного миллиона кредитных карт жителей США и других стран.