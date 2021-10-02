Европейско-японская миссия BepiColombo показала первые снимки Меркурия

Сегодня в течение дня снимки с высоты 200 км будут в широком доступе в достаточном количестве

В субботу, 2 октября, первые фотографии поверхности планеты Меркурий были переданы на Землю. Снимки были сделаны на расстоянии 200 километров. Об этом сообщает Европейское космическое агентство ESA.

Отмечается, что фото, которые были сделаны при приближении устройства к поверхности Меркурия, переданы на Землю Европейским космическим аппаратом BepiColombo.

Да, поначалу было зафиксировано северное полушарие планеты на расстоянии 2420 километров, а после чего миссия сделала кадры на высоте примерно 200 километров от Меркурия.

Кроме того, на фото можно увидеть крупные кратеры на поверхности планеты, которыми очень густо покрыт Меркурий.

ESA

В космическом агентстве анонсировали, что сегодня в течение дня снимки с высоты 200 км будут в широком доступе в достаточном количестве.

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Напомним, ранее мы писали, что первая совместная автоматическая космическая миссия к Меркурию Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) - BepiColombo - приблизится к планете 1 октября ночью. Завершение расширенной миссии запланировано на 1 мая 2028 года.