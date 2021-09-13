Он отметил, что если в этом году в январе – феврале наступит настоящая холодная зима, то в Европе могут кончиться запасы.

Гокстейн также рассказал, что Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но и с угрозой сокращения поставок.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

Хокстейн добавил, что речь идет не только о геополитических играх, на этот раз на карту поставлены жизни людей.

Как известно, Амоса Хокстейна назначили на должность советника по вопросам энергобезопасности в августе 2021 года. Его деятельность сосредотачивается на уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом "Северный поток-2".

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Напомним, ранее мы писали, что цена на газ в Европе по результатам торгов 10 сентября превысила 710 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд на европейском газовом рынке.