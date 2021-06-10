Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси

Александр Лукашенко ТАСС

Соответствующая резолюция была принята 626 голосами

Европейский парламент призвал ввести дополнительные санкции против Беларуси. Соответствующая резолюция была принята 626 голосами, сообщает "Европейская правда".

"Парламент призывает ЕС наказать причастных к принудительной посадке самолета в Минске 23 мая и задержанию журналиста Романа Протасевича. Евродепутаты решительно осуждают угон самолета авиакомпании Ryanair как акт государственного терроризма и призывают освободить Протасевича и Софию Сапегу, а также всех других политических заключенных", - говорится в сообщении.

Резолюция призывает Совет ЕС как можно скорее ввести санкции против белорусских физических и юридических лиц, причастных к принудительной посадке и похищению людей.

"Государства-члены ЕС также должны крайне срочно приступить к разработке следующего пакета санкций против тех, кто в прошлом году участвовал или был соучастником фальсификаций на выборах и дальнейших нарушений прав человека в Беларуси", - говорится в тексте документа.

Кроме того, члены Европарламента призывают к быстрым экономическим и секторальным мерам, направленным на ключевые белорусские отрасли, в частности на сырье и нефтепродукты, калийную, металлургическую и деревообрабатывающую отрасли.

"Нужно строго отказать в финансовой поддержке режима, отказать в каких-либо новых кредитных линиях банков страны, а инвестиции в инфраструктуру или экономические предприятия должны быть прекращены. Европейские финансовые учреждения не должны получать облигации или любой другой финансовый инструмент, выпущенный белорусским правительством и аффилированными государственными учреждениями", - подчеркнули в ведомстве.

Депутаты Европарламента также призывают УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат".

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Ранее сообщалось, что Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусматривают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио.