Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь

Литва

Средства пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов

Европейская комиссия приняла решение выделить Литве 36,7 млн евро. В частности, чтобы помочь улучшить возможности приема большого количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу Литвы и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Средства пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, а именно - на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

Финансирование также усилит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи людям, нуждающимся в международной защите.

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Ранее сообщалось, что власти Литвы пообещали выплачивать по 300 евро мигрантам, проникшим в страну без визы.