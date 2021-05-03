Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС разрешить въезд вакцинированных туристов

Yves Herman/​Reuters

Финальное решение будут принимать сами страны

Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС разрешить въезд туристам, которые полностью прошли вакцинацию сертифицированными на территории союза препаратами. Соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

"Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС из несущественных причин не только всем лицам, приезжающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и всем людям, которые получили последнюю дозу разрешенной ЕС вакцины", - говорится в заявлении.

Кроме этого, разрешение может распространяться на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

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Также Еврокомиссия предлагает поднять допустимый порог числа новых случаев COVID-19, который используется для определения перечня стран, из которых разрешен въезд в ЕС.

Как отмечается, порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно, а Еврокомиссия может лишь давать рекомендации.

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Напомним, ранее стало известно, что в мае в Евросоюзе начнется испытание "паспортов COVID-вакцинации".