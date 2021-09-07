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Еврокомиссия просит Суд ЕС ввести санкции против Польши

Фото из открытых источников

Еврокомиссия приняла два отдельных решения, связанные с решениями суда ЕС и с тем, что действия польских властей продолжают подрывать деятельность судебной системы

Еврокомиссия объявила об обращении в суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Польшу за невыполнение рекомендаций Еврокомиссии и предыдущих решений Суда ЕС относительно устранения правовых противоречий между законодательством Польши и законодательством ЕС по обеспечению независимости судей. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла сегодня два отдельных решения, связанные с решениями суда ЕС и с тем, что действия польских властей продолжают подрывать деятельность судебной системы Польши.

Во-первых, Еврокомиссия решила просить Суд ЕС наложить финансовые взыскания на Польшу для того, чтобы обеспечить выполнение решения суда ЕС относительно временных мер в соответствии со статьей 279 соглашения ЕС (от 14 июля 2021 года).

Это решение касается функционирования Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши и приостановления иных положений законодательства Польши, влияющих на независимость судей", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия просит Суд ЕС ввести взыскание против Польши, которое будет применяться ежедневно, весь период, пока меры, предусмотренные упомянутым решением суда ЕС, не будут в полной мере имплементированы.

В частности вторым решением Еврокомиссия решила направить Польше письмо "формального сообщения" в рамках правовой процедуры в соответствии со статьей 260 соглашения ЕС, в связи с неприятием необходимых мер для выполнения решения суда ЕС от 15 июля 2021 года, которым установлено несоответствие польского законодательства относительно дисциплинарного режима для судей с законодательством ЕС.

Согласно документу, 20 июля этого года Еврокомиссия направила Польши официальное письмо относительно двух вопросов в контексте исполнения решения Суда ЕС относительно временных мер (от 14 июля), а также относительно решения Суда ЕС о несоответствии национального законодательства Польши правовым нормам ЕС (от 15 июля).

Также в этом письме Еврокомиссия просила Польшу проинформировать о мерах, осуществленных для выполнения упомянутых решений Суда ЕС.

Правительство Польши ответило на этот официальный запрос Еврокомиссии 16 августа.

В свою очередь Еврокомиссия пришла к выводу, что Польша не осуществила все необходимые меры для исполнения решений Суда ЕС и продолжает применять законодательство, которое было обжаловано на европейском уровне, включая применение дисциплинарных мер против судей и продолжение деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

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Напомним, ранее Европейская комиссия ответила Украине на запрос относительно консультаций реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2". Брюссель готов обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой.

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