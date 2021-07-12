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Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро в связи с наплывом мигрантов через Беларусь

Фото из открытых источников

Эти деньги смогут быть выделены из различных фондов Евросоюза в августе, и ЕК рассмотрит и другие варианты поддержки

Еврокомиссия предоставит Литве 10 миллионов евро для реагирования на беспрецедентный наплыв мигрантов с Ближнего Востока и Африки через территорию Беларуси. Об этом сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на заседании комитетов Европарламента, передает "Европейская правда".

"Очень важный момент - финансовая поддержка. Еврокомиссия готова поддержать Литву в реагировании на эту неотложную ситуацию и предоставить обеспечение самых насущных потребностей беженцев средствами в размере 10 млн евро", - отметила еврокомиссар.

По ее словам, эти деньги смогут быть выделены из различных фондов Евросоюза в августе, и ЕК рассмотрит и другие варианты поддержки.

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Ранее сообщалось, что из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, президент Литвы Гитанас Науседа созовет заседание Государственного совета обороны

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