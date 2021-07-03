Еврокомиссия поддерживает Литву в борьбе с миграционным кризисом

Литва

ЕС видит политически мотивированную тенденцию в действиях Беларуси

Еврокомиссия выразила солидарность с Литвой в позиции по миграционному кризису на границе с Беларусью. ЕК готова предоставить стране всю необходимую организационную и финансовую помощь. Об этом говорится в заявлении президенты Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляєн,

По ее словам, ЕС видит политически мотивированную тенденцию в действиях Беларуси.

"Европейская комиссия и Европейский Союз стоят рядом с вами в эти трудные времена. Как мы говорили с президентом и премьер-министром (Литвы – ред.), мы будем оказывать больше поддержки через Frontex (европейское пограничное агентство – ред.), который уже здесь присутствует. Мы также хотим оказать поддержку через Европейский офис поддержки убежища, в решение процедурных вопросов", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что многолетний бюджет ЕС предусматривает выделение для Литвы помощи в сумме 240 миллионов евро, но ситуация, сложившаяся на границах с Беларусью, является чрезвычайной.

"У нас также есть чрезвычайные фонды, которые могут пригодиться в этом случае. Одна вещь является абсолютно определенной - ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами", - добавила президент Еврокомиссии.

Новости по теме: Литва вышла из формата "17+1" с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

Ранее сообщалось, что литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины.