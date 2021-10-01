"Это провокация": В офисе Саакашвили отреагировали на задержание экс-президента Грузии

Михеил Саакашвили. Фото: GettyImages / Global Images Ukraine

По словам главы офиса, его провоцируют на выход в онлайн

В офисе экс-президента Михаила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии, которое ранее обнародовал премьер страны Ираклий Гарибашвили. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила глава офиса Саакашвили Мария Барабаш.

"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - заявила она.

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Как сообщалось ранее, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он опубликовал приобретенные билеты на 2 октября на свое имя и на имя матери Гиули Аласания. Именно в этот день в Грузии состоятся местные выборы.

Также Саакашвили разместил в Facebook видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми.

В ответ на это, в правительстве Грузии пообещали, что он будет арестован в ту же минуту, как он "встанет на грузинскую землю".

А сегодня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили. По его словам, правоохранители владели информацией о его передвижении.