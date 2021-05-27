Эстония закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

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Также запрещено приземление самолетов на территории Эстонии

В четверг, 27 мая, правительство Эстонии приняло решение запретить вход в воздушное пространство страны белорусским самолетам. Об этом сообщает Delfi.

Согласно сообщению, также запрещено приземляться на территории Эстонии воздушным судам Беларуси или самолетам, вылетающим оттуда.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.

"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять за свои деяния ответственность", - сказала глава правительства.

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Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Также ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Накануне польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков.