Эстония вернула домой 8 украинцев из-за нарушения правил въезда в страну

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Вместе с ними задержали также гражданина Беларуси

Эстонская полиция обнаружила девятерых иностранцев, среди которых восемь украинцев и один белорус, которые нарушили установленные в связи с распространением коронавируса ограничения на въезд в страну. Об этом сообщает ERR.

Согласно сообщению, накануне правоохранители Ляэнеской префектуры проверяли законность въезда иностранцев в Эстонию и выявили девять нарушителей.

Так на шоссе Таллин-Пярну-Икла полицейские проверили более 160 транспортных средств, которые въехали в Эстонию через пограничный пункт Икла. Всего было проверено 239 человек, среди которых обнаружили пятерых нарушителей.

"Оснований для въезда в Эстонии не было у четырех граждан Украины и одного гражданина Беларуси. В отношении всех этих иностранцев у полицейских были причины полагать, что они желают найти в Эстонии работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения", - рассказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнесской префектуры Марго Петерс.

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Как отмечается, вечером того же дня недалеко от Пярну полицейские остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими регистрационными номерами, где находились девять человек. У четырех украинцев не было законных оснований для пребывания в Эстонии.

Девятерых иностранцев, нарушивших правила въезда, пришлось вернуться домой. Также Петерс напомнил, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу лишь в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена правильно.

Напомним, ранее полиция Нидерландов задержала гражданина Украины, который перевозил в автомобиле почти 3 млн евро наличных.