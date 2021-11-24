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Эстония установили ограждение на границе с Россией

Фото из открытых источников

Страна хочет предотвратить возможную гибридную атаку России по переброске нелегалов

Эстония установила забор из колючей проволоки вдоль границы с Россией, чтобы предотвратить возможную атаку мигрантов, которые сейчас штурмуют белорусско-польская граница. Об этом сообщает ERR.

Как отмечается, военнослужащие завершили работы по установке провода в Нарве.

Кроме того, в течение трех дней были установлены дополнительные заграждения в рекомендованных Департаментом полиции и погранохраны участках возможного нелегального пересечения границы.

Известно, что для ограждения использовали 4 км режущей проволоки. Всего в рамках учений "Шип-2021" тройные барьеры будут установлены вдоль 40 км восточной границы.

"Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", – прокомментировал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

С начала гибридной атаки Лукашенко Эстония помогает своим партнерам разрешать кризис с беженцами. Так, отметил Лаанет, государство направило в Литву заградительная проволока, беспилотники и подразделение военной полиции.

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Напомним, ранее на границе с Беларусью Украина начала специальную пограничную операцию "Полесье". В частности в ней принимают участие Национальная гвардия, Национальная полиция и ВСУ.

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