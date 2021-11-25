Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу
В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба
Эстония решила направить на охрану польско-белорусской границы 60 военнослужащих. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема.
"Миграционный кризис на границе с Польшей показывает, что некоторые страны продолжают использовать миграцию как оружие. Урок польского кризиса заключается в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет назад, все еще находится в руках некоторых стран, и мы должны быть готовы к этому", - сказал он.
Военные отправятся в Польшу на следующей неделе. В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба. Они будут заниматься строительством и ремонтом пограничных заграждений, поддержкой пограничной службы и вооруженных сил Польши.
Херем также сообщил, что отказ СМИ в допуске на польскую границу является не цензурой, а мерой безопасности – поскольку все, что показывают на открытом телевидении, "нечаянно играет роль разведывательного элемента для другой стороны" и "сторона умеет очень хорошо это использовать".
Комментируя информацию, что Россия может начать принимать мигрантов через аэропорт Пскова и переправлять их до границ с Балтией, Херем отметил, что "полученная информация не вызывает опасений".
Он также выразил уверенность, что "Силы обороны Эстонии готовы быстро отреагировать на возможный кризис".
Напомним, что ранее на территорию Польши вблизи села Дубичи церковные прорвалась группа агрессивно настроенных нелегальных мигрантов.
В частности атака началась с забрасывания камнями польских постов. Потом было ослепление фонариками и лазерами, через ограду из колючей проволоки перекинули деревянный мостик, с помощью которого мигранты начали пытаться прорываться.