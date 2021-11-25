Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу

Нелегальные мигранты Фото из открытых источников

В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба

Эстония решила направить на охрану польско-белорусской границы 60 военнослужащих. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема.

"Миграционный кризис на границе с Польшей показывает, что некоторые страны продолжают использовать миграцию как оружие. Урок польского кризиса заключается в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет назад, все еще находится в руках некоторых стран, и мы должны быть готовы к этому", - сказал он.

Военные отправятся в Польшу на следующей неделе. В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба. Они будут заниматься строительством и ремонтом пограничных заграждений, поддержкой пограничной службы и вооруженных сил Польши.

Херем также сообщил, что отказ СМИ в допуске на польскую границу является не цензурой, а мерой безопасности – поскольку все, что показывают на открытом телевидении, "нечаянно играет роль разведывательного элемента для другой стороны" и "сторона умеет очень хорошо это использовать".

Комментируя информацию, что Россия может начать принимать мигрантов через аэропорт Пскова и переправлять их до границ с Балтией, Херем отметил, что "полученная информация не вызывает опасений".

Он также выразил уверенность, что "Силы обороны Эстонии готовы быстро отреагировать на возможный кризис".

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Напомним, что ранее на территорию Польши вблизи села Дубичи церковные прорвалась группа агрессивно настроенных нелегальных мигрантов.

В частности атака началась с забрасывания камнями польских постов. Потом было ослепление фонариками и лазерами, через ограду из колючей проволоки перекинули деревянный мостик, с помощью которого мигранты начали пытаться прорываться.