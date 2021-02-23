ЕСПЧ рассматривает 8 тыс. дел, связанных с агрессией РФ в Украине

Они касаются временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса и Крыма

В Европейском суде по правам человека находятся на рассмотрении около 10,5 тысяч дел против Украины, среди которых 8 тыс. касаются российской агрессии на Донбассе и в Крыму Об этом на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции и уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Во-первых, сейчас в ЕСПЧ находится на рассмотрении около 10,5 тыс. дел против Украины из которых около 8 тыс. касается российской агрессии в Крыму и на востоке. То есть вообще, всех дел, не касающихся войны, по Украине 2,5 тысячи", - заявил он.

При этом Лещина добавил, что пока нет ни одного дела, которое имело бы отношение к "неэффективному распоряжению собственностью, которая находилась под арестом".

Ранее сообщалось, что правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Причиной стало покушение на оппозиционера Алексея Навального и ряд политических убийств.