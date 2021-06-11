ЕС выплатит Армении 3 млн евро за отказ от использования названия "коньяк"
Цель финансового соглашения - способствовать прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции
Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление стране 3 млн евро в рамках процесса постепенного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Об этом сообщает PanARMENIAN.net.
Отмечается, что предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.
Цель финансового соглашения - способствовать постепенному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.
Отмечается, что реализованая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках.
Как известно, требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Грузией и ЄС, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года.
Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".
Напомним, ранее мы писали, что в Украине больше не будут производить коньяк и фету, поскольку вступил в силу соответствующий закон.