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ЕС выплатит Армении 3 млн евро за отказ от использования названия "коньяк"

Цель финансового соглашения - способствовать прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление стране 3 млн евро в рамках процесса постепенного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции. Об этом сообщает PanARMENIAN.net.

Отмечается, что предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. 

Цель финансового соглашения - способствовать постепенному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

Отмечается, что реализованая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках.

Как известно, требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Грузией и ЄС, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года.

Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине больше не будут производить коньяк и фету, поскольку вступил в силу соответствующий закон.

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