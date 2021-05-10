ЕС вскоре одобрит новый пакет санкций против режима Лукашенко

Александр Лукашенко ТАСС

Решение связано с тем, что белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против белорусского режима в связи с продолжением репрессий против оппозиции и польской общины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции.

"Мы работаем над новым пакетом санкций в отношении режима Беларуси, я надеюсь, он будет принят в ближайшие недели. Этот пакет будет включать ответ на все последние действия, в том числе преследование польской общины", - сказал Боррель.

Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. По данным СМИ, работа над ним продолжается с начала марта.

В санкционный список ЕС уже включено 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.