live
Новости » Мир Читати новину українською

ЕС вскоре одобрит новый пакет санкций против режима Лукашенко

Александр Лукашенко ТАСС

Решение связано с тем, что белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против белорусского режима в связи с продолжением репрессий против оппозиции и польской общины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции.

"Мы работаем над новым пакетом санкций в отношении режима Беларуси, я надеюсь, он будет принят в ближайшие недели. Этот пакет будет включать ответ на все последние действия, в том числе преследование польской общины", - сказал Боррель.

Новости по теме: В случае "нападения на Беларусь" войска РФ будут в тылу страны, - Лукашенко

Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. По данным СМИ, работа над ним продолжается с начала марта.

В санкционный список ЕС уже включено 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента Лукашенко пригрозил Европе проблемами в связи с санкциями В случае "нападения на Беларусь" войска РФ будут в тылу страны, - Лукашенко Лукашенко определит, кто будет руководить Беларусью, если "президента застрелили"

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |