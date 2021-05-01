live
Новости » Мир Читати новину українською

ЕС в мае начнет испытания "паспортов COVID-вакцинации"

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Европа будет разделена на три региона, в зависимости от возможности изготавливать такие паспорта

Греция примет участие в испытаниях так называемых "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что их владельцы привиты от болезни COVID-19. Об этом сообщает Ekathimerini

В частности, европейский чиновник, имя которого не называется, заявил, что страны ЕС разделены на три группы в зависимости от того, насколько они технически готовы выдавать такие сертификаты.

Цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает с 30 июня, сказал чиновник

Как ожидается, испытания применения документа начнутся в течение второй недели мая. Кроме Греции, к первой группе стран относятся Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.

Новости по теме: Первая страна ЕС начнет запуск COVID-паспортов для поездок за границу

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза официально договорились о введение COVID-паспортов для путешествий. Это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Годовой тариф на газ, проверка субсидиантов и дополнительная финпомощь: Основные изменения мая-2021 Правительство продлило еще на 20 дней режим специальных обязательств на рынке газа Годовой тариф на газ: Сколько и как будут платить украинцы за голубое топливо "Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков тепла населению

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |