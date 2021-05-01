ЕС в мае начнет испытания "паспортов COVID-вакцинации"

COVID-паспорт Фото из открытых источников

Европа будет разделена на три региона, в зависимости от возможности изготавливать такие паспорта

Греция примет участие в испытаниях так называемых "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что их владельцы привиты от болезни COVID-19. Об этом сообщает Ekathimerini

В частности, европейский чиновник, имя которого не называется, заявил, что страны ЕС разделены на три группы в зависимости от того, насколько они технически готовы выдавать такие сертификаты.

Цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает с 30 июня, сказал чиновник

Как ожидается, испытания применения документа начнутся в течение второй недели мая. Кроме Греции, к первой группе стран относятся Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.

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Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза официально договорились о введение COVID-паспортов для путешествий. Это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.