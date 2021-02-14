ЕС упростил процедуру одобрения вакцин от новых штаммов коронавируса

Yves Herman/​Reuters

Преператы не будут проходить весь процесс утверждения в случае их усовершенствования

Европейский союз упростил процедуру одобрения вакцин, которые адаптированы к мутациям коронавірусної болезни COVID-19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

Отмечается, что препараты не будут проходить весь процесс утверждения, в случае их усовершенствования производителем на основе предыдущей вакцины.

"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должен проходить весь процесс утверждения. Поэтому скорее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - высказалась еврочиновница.

Известно, что компания Moderna уже сообщила о начале разработки препарата, который будет эффективным против "южноафриканского" штамма COVID-19. В то же время и компания AstraZeneca планирует адаптировать вакцину для применения против различных разновидностей этого вируса.

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Ранее сообщалось, что британские ученые работают над созданием вакцины, которая будет эффективной против нескольких штаммов коронавируса. Новый препарат должен разрушать ядро вируса, а не спаечный белок, который подвергается мутациям.