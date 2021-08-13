ЕС угрожает изоляцией и непризнанием, в случае захвата власти "Талибаном"

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

В настоящее время талибы захватили столицы 12 афганских провинций и продолжают наступление

Европейский Союз призывает радикальное исламское движение "Талибан" немедленно остановить наступление и угрожает изоляцией, и непризнанием в случае захвата власти в Афганистане. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозепе Боррель.

По его словам, если власть захватят силой и восстановят Исламский Эмират, "Талибан" столкнется с отсутствием международной поддержки, а также с перспективой продолжения конфликта и продолжающейся нестабильностью в Афганистане.

Также ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить регулярные и структурированные переговоры по сути, немедленно остановить насилие и приступить к соблюдению режима всеобъемлющего и окончательного прекращения огня.

"Эти непрерывные приступы наносят неприемлемые страдания афганским гражданам и увеличивают число внутренне перемещенных лиц и тех, кто покидает Афганистан в поисках безопасности. Мы призываем Исламскую Республику Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном" с единой точки зрения", - отметил Боррель.

Он добавил, что Брюссель стремится продолжить поддержку афганского народа, однако она будет зависеть от "мирного и всеобъемлющего урегулирования и уважения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".

Как известно, после вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицу 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Также правительство Афганистана призвало европейские страны по крайней мере на три месяца приостановить отправление домой тех, кому отказали в предоставлении убежища. Первыми среагировали Швеция и Финляндия, впоследствии Нидерланды, Франция и Германия.

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Напомним, что ранее движение "Талибан" захватил контроль над городами Кандагар и Герат, являющимися крупнейшими по количеству населения после столицы Кабул. Наступление привело к тому, что тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами и бегут в столицу страны Кабул.