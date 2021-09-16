ЕС создал учреждение для предотвращения кризисов вроде COVID-19

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Учреждение будет работать в сфере здравоохранения

Европейская комиссия объявила о запуске Европейского органа по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) для предотвращения, выявления и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"HERA будет предусматривать угрозы и потенциальные кризисы для здоровья путем сбора разведывательной информации и создания необходимого потенциала реагирования", - говорится в заявлении.

В случае чрезвычайной ситуации HERA обеспечит разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских мер, таких как перчатки и маски, которых часто не хватало на первом этапе реагирования на коронавирус.

К началу 2022 года новое агентство определит и примет меры по крайней мере трех угроз с высоким уровнем воздействия и устранит возможные пробелы в медицинских контрмерах.

HERA создана как внутренняя структура Еврокомиссии. Она будет полностью функционировать в начале 2022 года. До 2027 года на работу организации предусмотрено 6 миллиардов евро из бюджета ЕС.

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