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ЕС собирается исключить Украину из перечня "безопасных" стран: Когда и что это значит

Фото из открытых источников

Решение об исключении страны могут принять уже на этой неделе

Европейский Союз намерен до конца недели исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Для украинцев границы ЕС снова могут закрыться. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в своем Тwitter.

"На этой неделе Украина будет удалена из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев COVID-19 означает, что страна больше не будет попадать в этот список", – написал он.

Как известно, ЕС еженедельно обновляет "зеленый" список стран, где позитивная ситуация с коронавирусом. Сейчас список выглядит так:

  • Австралия;
  • Бахрейн;
  • Канада;
  • Чили;
  • Иордания;
  • Кувейт;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Уругвай;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

В то же время, члены Евросоюза сами решают, какие ограничения для тех или иных стран устанавливать.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине выявлено 9524 новых случая коронавируса. Также 3127 человек были госпитализированы с подтвержденным и подозрительными случаями COVID-19, летальных случаев – 177, выздоровел – 3421 человек.

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