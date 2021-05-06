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ЕС расширил список стран, въезд из которых разрешен: Украины в нем нет

pixabay.com

В частности, перечень пополнился Израилем, Австралией, Новой Зеландией и еще рядом государств

Европейский Союз увеличил количество стран, чьи граждане могут свободно въезжать на территорию государств. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Как отмечается, с 6 мая в список попал Израиль. Также в перечне оказались Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

При этом добавляется, что перечень пополнился Китаем, однако, границы для его граждан откроют после того, как сама страна откроется для европейцев.

Стало известно, что список этих стран будет пересматриваться каждые две недели, а в случае необходимости – будет подвергаться обновлению.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. 

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Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.

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