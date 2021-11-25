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ЕС предлагает изменить правила въезда и сократить срок действия COVID-сертификата

Фото из открытых источников

Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации

Еврокомиссия официально предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев. Предлагается сократить срок действия COVID-сертификата с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что на сегодня в ЕС выдано более 650 млн сертификатов о COVID-вакцинацию, но ряд стран уже начал вводить бустерные дозы.

С учетом этого, Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации.

Отмечается, что этот период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз через 6 месяцев.

В частности дополнительный период в три месяца гарантирует, что в странах-участницам смогут обеспечить доступ граждан к бустеров.

"Наша главная цель-избежать разногласий по всему ЕС. Это также касается вопроса о бустеры, которые необходимы для борьбы с вирусом. Среди прочих мер мы сегодня предлагаем, чтобы Совет согласовал стандартный срок действия свидетельств о вакцинации, которые выдаются после первичной серии", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссии предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года, чтобы предоставить достаточно времени для реализации скоординированного подхода.

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Напомним, ранее мы писали, что Европейский офис Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам рассмотреть возможность введение обязательной вакцинации всего населения. Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как обязательная вакцинация была введена в Австрии.

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