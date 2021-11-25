ЕС предлагает изменить правила въезда и сократить срок действия COVID-сертификата

Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации

Еврокомиссия официально предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев. Предлагается сократить срок действия COVID-сертификата с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии .

Отмечается, что на сегодня в ЕС выдано более 650 млн сертификатов о COVID-вакцинацию, но ряд стран уже начал вводить бустерные дозы.

С учетом этого, Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации.

Отмечается, что этот период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз через 6 месяцев.

В частности дополнительный период в три месяца гарантирует, что в странах-участницам смогут обеспечить доступ граждан к бустеров.

"Наша главная цель-избежать разногласий по всему ЕС. Это также касается вопроса о бустеры, которые необходимы для борьбы с вирусом. Среди прочих мер мы сегодня предлагаем, чтобы Совет согласовал стандартный срок действия свидетельств о вакцинации, которые выдаются после первичной серии", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссии предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года, чтобы предоставить достаточно времени для реализации скоординированного подхода.

Напомним, ранее мы писали, что Европейский офис Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам рассмотреть возможность введение обязательной вакцинации всего населения. Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как обязательная вакцинация была введена в Австрии.