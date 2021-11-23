ЕС планирует ввести обязательность третьей дозы в COVID-сертификаты, - СМИ

Национальная служба здоровья Украины

Также там планируют сократить срок действия сертификатов

В Европейском Союзе в декабре планируют официально закрепить необходимость бустерной вакцинации в COVID-сертификате. Об этом пишет Euractiv.

Европейская комиссия уже начала работать над этим и внесет соответствующие предложения в начале декабря. Тогда бустерная доза станет обязательной для валидности сертификата о вакцинации.

Соответствующее решение уже поддержала и еврокомиссарка по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

"Я полностью согласен с неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает с максимальной неотложностью для усиления координации свободного передвижения, включая срок действия и роль бустеров в кампании вакцинации", — отметила она.

Кроме этого, в ЕС планируют сократить срок действия COVID-сертификатов после введения последней дозы — с 360 дней до 270.

Что касается туристов из третьих стран, то решение по ним пока не принято. В Европейской комиссии планируют ввести требование дополнительных ПЦР-тестов для вакцинированных.

В случае принятия такого решения для ЕС COVID-сертификаты с двумя дозами вакцинации будут валидные лишь 270 дней. В частности украинцы, получившие вторую дозу в мае-июне 2021 года уже весной 2022 года могут столкнуться с проблемами въезда в страны-члены ЕС, если не получат бустерную дозу.

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Ранее сообщалось, что европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценку данных для разрешения бустерной прививки от коронавируса вакциной компании Johnson & Johnson.