ЕС планирует направить вертолеты в Литву для контроля границы с Беларусью

Безопасность в регионе усиливают за наплыва нелегальных мигрантов

Евросоюз планирует направить вертолеты в Литву для контроля границы с Беларусью. Об этом сообщил президент Литвы Гитанаса Науседы на своей Twitter-странице.

Безопасность в регионе усиливают из-за наплыва нелегальных мигрантов.

С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, отметил глава государства.

Также Frontex подчеркнуло, что со следующей недели более чем в два раза увеличатся масштабы операции на литовско-белорусской границе.

"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе", - сказал директор агенства Фабрис Леджери.

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Как сообщалось ранее, власти Литвы решила строить ограждение на границе с Беларусью через усиленный поток нелегальных мигрантов. Также для усиленной безопасности на границе страна планирует задействовать военных.

Напомним, ранее Еврокомиссия выразила солидарность с Литвой в позиции по миграционного кризиса на границе с Беларусью. ЕК готова предоставить стране всю необходимую организационную и финансовую помощь.