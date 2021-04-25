ЕС планирует достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к середине лета

Для достижения этой цели необходимо вакцинировать 70% взрослого населения

Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения иммунитета у взрослого населения до середины июля. Для этого должно быть привито 70% взрослого населения ЕС, заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон, передает Reuters .

По его словам, Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета, основываясь на значительном увеличении поставок вакцин для ускорения процесса вакцинации.

"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения", - отметил комиссар.

Ранее на этой неделе Европейская комиссия заявила, что рассчитывает заключить крупнейшую в мире соглашение о поставках вакцин в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз COVID-вакцины Pfizer на период 2021-2023.

Бретон заявил, что во втором квартале ожидается поступление более 400 миллионов доз. "Государства-члены должны быть готовы ускорить прививку", - сказал он.

Он добавил, что производство вакцин в Европе удваивается ежемесячно на 53 производственных мощностях, и что к концу года годовая производственная мощность достигнет трех миллиардов доз, за увеличение производственных линий.

Новости по теме: Украина и ЕС договорились работать над совместимостью сертификатов о COVID-иммунитете

Напомним, ранее руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Украины Сергей Литовка сообщал, что для выработки коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев нужно сделать прививку 70% населения государства, что составляет почти 30 млн человек.