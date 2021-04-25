ЕС планирует достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к середине лета
Для достижения этой цели необходимо вакцинировать 70% взрослого населения
Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения иммунитета у взрослого населения до середины июля. Для этого должно быть привито 70% взрослого населения ЕС, заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон, передает Reuters.
По его словам, Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета, основываясь на значительном увеличении поставок вакцин для ускорения процесса вакцинации.
"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения", - отметил комиссар.
Ранее на этой неделе Европейская комиссия заявила, что рассчитывает заключить крупнейшую в мире соглашение о поставках вакцин в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз COVID-вакцины Pfizer на период 2021-2023.
Бретон заявил, что во втором квартале ожидается поступление более 400 миллионов доз. "Государства-члены должны быть готовы ускорить прививку", - сказал он.
Он добавил, что производство вакцин в Европе удваивается ежемесячно на 53 производственных мощностях, и что к концу года годовая производственная мощность достигнет трех миллиардов доз, за увеличение производственных линий.
Напомним, ранее руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Украины Сергей Литовка сообщал, что для выработки коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев нужно сделать прививку 70% населения государства, что составляет почти 30 млн человек.