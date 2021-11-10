ЕС оштрафовал Google на 2,8 млрд долларов

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В компании уже заявили, что обжалуют такое решение

Компания Alphabet, которой принадлежит Google, проиграла иск на 2,42 млрд евро (2,8 млрд долл.) Европейскому антитрастовому комитету. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это первая крупная победа ЕС над техническим гигантом из запланированных трех судов. Председатель комитета Маргарет Вестаджер заявила, что причиной штрафа стали действия компании в 2017 году. Тогда поисковик выводил на первые строки свой собственный сервис для покупок, предоставляя ему несправедливое преимущество над меньшими европейскими компаниями.

Этот случай является первым из трех исков на общую сумму 8,25 млрд евро. Следующие два иска касаются операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense.

Известно, что в этих двух случаях, скорее всего, компанию Alphabet также ждет поражение, поскольку в отношении них антитрастовый комитет имеет более сильные аргументы. Также отмечается, что такое решение суда может повлиять на дальнейшие иски комитета против таких крупных компаний, как Amazon, Apple и Facebook.

"Суд отверг доводы компании Google в отношении решения комитета, которым признается, что Google использовал свои возможности для предоставления преимущества собственном сервиса покупок перед конкурентами", – говорится в заявлении Европейского суда.

Таким образом, суд поддержал решение о наложении на компанию штрафа. В Google уже заявили, что обжалуют такое решение.

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Напомним, компания Google усиливает защиту аккаунтов пользователей сервиса. С 9 ноября будет автоматически изменен привычный способ входа в учетную запись пользователя.