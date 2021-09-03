ЕС определил пять условий для сотрудничества с новым афганским правительством "Талибана"

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

В ЕС не будут признавать новое правительство, однако с ним будут сотрудничать, чтобы поддержать население Афганистана

Министры иностранных дел стран Европейского Союза определили пять главных условий для урегулирования кризиса в Афганистане и для сотрудничества с правительством радикального исламского движения "Талибан". Об этом сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы поддержать население Афганистана, мы будем обязаны сотрудничать с новым правительством, но это не означает его признания. Речь идет об оперативном сотрудничестве. Такое сотрудничество может быть усилено, в зависимости от поведения этого правительства", - сказал он.

По его словам, среди пунктов, по которым они будут определять возможность сотрудничества с талибами следующие:

Чтобы Афганистан не стал снова базой для экспорта терроризма в другие страны. Уважение прав человека, особенно женщин, соблюдение верховенства права и свободы СМИ. Создание инклюзивного и репрезентативного переходного правительства путем переговоров между политическими силами в Афганистане. Обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи, в соответствии с международными процедурами и условиями для ее доставки. Выполнение "Талибаном" своих обязательств по разрешению на выезд для иностранных граждан и тех афганцев, которые находятся под риском, и хотели бы покинуть страну, в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме того, на заседании решили создать региональную политическую платформу по сотрудничеству со странами-соседями Афганистана. Она будет работать над миграционными потоками из Афганистана, предотвращением распространения терроризма и борьбой с организованной преступностью.

Новости по теме: Украинская разведка показала видео со спецоперации в Афганистане

Напомним, ранее один из лидеров террористической группировки "Талибан" Анас Хаккани заявил, что новое правительство Афганистана сформируют в ближайшие несколько дней. Пока рано говорить о том, кто именно получит должности, однако, по его словам, правительство укомплектовано уже на 95%.