ЕС официально продлил санкции против России за агрессию в отношении Украины

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Ограничения применяются к 177 физическим лицам и 48 юридическим лицам

Совет Европейского Союза утвердил продление персональных санкций, введенных против России за агрессию в отношении Украины. Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции ограничивают поездки, замораживают активы и запрещают предоставлять средства или другие экономические ресурсы подсанкционным физлицам и организациям.

В частности ограничения применяются к 177 физическим лицам и 48 юридическим лицам.

Решение о продлении ограничений было принято по письменной процедуре.

Подчеркивается, что оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

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Напомним, ранее мы писали, что представители Европейского Союза без обсуждения в очередной раз продлили действие санкций за дестабилизацию и подрыв суверенитета Украины. Ограничения пролонгировали на полгода.